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Назван полный перечень симптомов «омикрона»

Врачи из США, Британии и ЮАР назвали полный перечень симптомов «омикрона»
23:39, 02 февраля 2022
Назван полный перечень симптомов «омикрона» Фото: pixabay.com
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Самыми ранними симптомами «омикрона» являются усталость, чиханье, першение в горле, боль в пояснице, ночная потливость, а также ломота в теле и головная боль, заявили врачи из США, Великобритании и ЮАР. Все перечисленные симптомы могут возникнуть уже через два дня после заражения, отметили эксперты. Об этом сообщает издание Express.

Они также уточнили, что иногда признаки заражения новым штаммом коронавируса проявляются раньше. При этом между заражением и проявлением первых симптомов может пройти 14 дней. В качестве предосторожности специалисты рекомендуют при проявлении первых признаков заражения COVID-19 самоизолироваться на десять дней и сдать ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт является основным местом распространения штамма коронавируса «омикрон», заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Пётр Чумаков. Он добавил, что в этом плане наблюдается схожесть со штаммом «дельта».

Эксперт также отметил опасность распространения нового штамма в очередях. Так, например, наибольший риск существует в аэропортах, где пассажиры редко соблюдают социальную дистанцию при посадке, а затем находятся в замкнутом пространстве на протяжении длительного периода времени.

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