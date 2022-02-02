Назван полный перечень симптомов «омикрона»

Самыми ранними симптомами «омикрона» являются усталость, чиханье, першение в горле, боль в пояснице, ночная потливость, а также ломота в теле и головная боль, заявили врачи из США, Великобритании и ЮАР. Все перечисленные симптомы могут возникнуть уже через два дня после заражения, отметили эксперты. Об этом сообщает издание Express.
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Ранее сообщалось, что общественный транспорт является основным местом распространения штамма коронавируса «омикрон», заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Пётр Чумаков. Он добавил, что в этом плане наблюдается схожесть со штаммом «дельта».
Эксперт также отметил опасность распространения нового штамма в очередях. Так, например, наибольший риск существует в аэропортах, где пассажиры редко соблюдают социальную дистанцию при посадке, а затем находятся в замкнутом пространстве на протяжении длительного периода времени.