Назван фактор, повышающий риск инсульта и инфаркта

Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин заявил, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Из-за стресса, пояснил эксперт, у людей начинает повышаться артериальное давление, которое приводит к более тяжёлым последствиям, сообщает радио Sputnik.

Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление. Это подтачивает органы изнутри и может приводить к инфаркту и инсульту, — поделился Ашихмин.

Высокое давление также может стать причиной ухудшения памяти, снижения мыслительной функции, а также ухудшения зрения, добавил кардиолог.

Невролог Юрий Андрусов ранее заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Он также отметил, что онемение пальцев рук бывает постоянным или приходящим. Эксперт подчеркнул, что причиной этому становятся некие поражения нервов. Это состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть. При этом больной ощущает онемение среднего, указательного и немного безымянного пальцев.