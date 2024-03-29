Назван быстрый и сытный завтрак для худеющих Врач Лебедева: лучшим завтраком для худеющих станет омлет и тост с авокадо

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Лучшим вариантом завтрака для худеющих станет омлет с сыром и тост с авокадо, рассказала порталу «Доктор Питер» эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева. По ее словам, это позволит не испытывать чувство голода как минимум шесть часов. Эксперт также подчеркнула, что такой прием пищи содержит достаточное количество жиров для хорошего желчеоттока.

В основе правильного завтрака — белок, сложные углеводы и полезные жиры. Они помогут проснуться, при этом вы не будете испытывать чувство тяжести в животе. Кроме того, голод не даст о себе знать до самого обеда, — пояснила Лебедева.

Гастроэнтеролог добавила, что для идеального завтрака нужно одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, авокадо, листья любимой зелени, а также семечки или орешки. Она подчеркнула, что сыр лучше добавить в омлет, а на тост выложить авокадо с зеленью и посыпать полезными семечками.

Ранее исследование ученых из Университета Южной Австралии показало, что употребление миндаля в качестве перекуса помогает контролировать чувство голода. Это впоследствии способствует избавлению от лишнего веса. Специалисты также выяснили, что орех улучшает здоровье сердца. Всего в исследовании участвовали 106 добровольцев от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением.