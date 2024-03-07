Стало известно, какой перекус эффективен для похудения Obesity: перекус миндалем полезен для сердца и помогает сбросить лишний вес

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Употребление миндаля в качестве перекуса помогает контролировать чувство голода, что способствует избавлению от лишнего веса, сообщает Obesity со ссылкой на исследование ученых из Университета Южной Австралии. Специалисты также выяснили, что орех улучшает здоровье сердца.

Всего в исследовании участвовали 106 добровольцев от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением. Все они были разделены на две группы. Испытуемые следовали одинаковой программе питания с ограничением калорий, однако первая группа в качестве перекуса употребляла высокоуглеводные рисовые крекеры или мюсли, а вторая — миндальные орехи.

Ученые обнаружили, что в обоих случаях у добровольцев снизился вес примерно на 9,3%. Однако вторая группа, употреблявшая миндаль, показала более высокие показатели кардиометаболического здоровья. Испытуемые также ощущали насыщение на протяжении всего эксперимента. По словам ученых, это объясняется высоким содержанием ненасыщенных жиров в орехах.

Ранее врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что сладкое, а также жирная и жареная пища способствуют быстрому набору веса и полезной заменой для таких продуктов могут стать фрукты и пища, богатая белком. По ее словам, для похудения рацион должен содержать все необходимые питательные вещества.