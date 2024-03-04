Эндокринолог назвала полезную альтернативу продуктам, приводящим к ожирению Эндокринолог Тананакина: сладости и жирную пищу можно заменить на фрукты и белки

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Сладкое, а также жирная и жареная пища способствуют быстрому набору веса и полезной заменой для таких продуктов могут стать фрукты и пища, богатая белком, рассказала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Наталия Тананакина. При этом, по ее словам, рацион для похудения должен содержать все необходимые питательные вещества.

Одними из основных продуктов, способствующих быстрому набору веса, являются высококалорийные и высокоуглеводные продукты, такие как сладости, жирная и жареная пища, быстрые углеводы — белый хлеб, пирожные, печенье, а также газированные напитки и алкоголь, — предупредила эндокринолог.

Она добавила, что желающие похудеть могут заменить такую пищу на более полезную, включив в рацион фрукты, овощи, мясо, рыбу, яйца, орехи и авокадо, а также цельнозерновые продукты, в частности хлебцы, отруби, овсянку и киноа. Из напитков лучше отдавать предпочтение негазированной воде.

Специалист также подчеркнула важность контроля размера порций и регулярности приема пищи. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью.

Ранее ученые из Королевского университета в Канаде выяснили, что ожирение увеличивает риск мертворождения. При этом специалисты пришли к выводу, что этот риск повышается на поздних сроках беременности.