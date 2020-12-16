Нарколог рассказал, какая доза алкоголя не нанесёт вреда организму

https://static.news.ru/photo/ce3e3824-402d-11eb-8f73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал, сколько можно выпить алкоголя без вреда для здоровья.

По его словам, лечебной дозой спиртного в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса является одна чайная ложка.

Всё, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред, — пояснил он.

Ковтун также сообщил, что скептически относится к заявлениям о пользе красного вина. По его мнению, чаще всего о благотворном влиянии этого напитка на организм утверждают либо те, кто его просто любит, либо те, кто так или иначе связан с производителями вина.

Кроме того, специалист оценил прогноз экспертов «Трезвой России», предположивших, что к 2050 году население России может снизиться до 125 млн человек. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на демографию, они назвали алкоголь, табак и наркотики.

Как считает Ковтун, с этим можно было бы согласиться 10-15 лет назад, однако сейчас ситуация улучшилась. Поэтому он выразил надежду, что прогнозы экспертов не сбудутся, передаёт НСН.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил, что вытрезвители являются социально необходимой мерой. По его мнению, в больницах вместе с пациентами не должны лежать те, кто просто выпил слишком много алкоголя.