Мясников рассказал о смертельной опасности ночных кошмаров

Ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях вплоть до стенокардии и опухоли головного мозга. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
В своей передаче на телеканале «Россия 1» он
После исследований и электрокардиограммы во время сна специалисты обнаружили у пациента выраженные изменения коронарных сосудов сердца. В итоге у него диагностировали тяжёлую форму стенокардии. Не случись этого, всё могло бы закончиться плохо.
Среди других опасных заболеваний, предвестниками которых служат ночные кошмары, Мясников отметил иммунные и эндокринные заболевания, болезни щитовидной железы, печени, сердца, депрессию и посттравматический синдром.
Кроме того, отметил теледоктор, неприятные сновидения могут быть вызваны антибиотиками, антидепрессантами, препаратами для снижения холестерина, снотворным и некоторыми другими препаратами.
Ранее NEWS.ru писал, что продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности. Как показало исследование американских учёных из Тулейнского университета в Новом Орлеане, риск заболеваний сердца оказался значительно ниже у людей, соблюдающих здоровый режим сна — от семи до восьми часов каждую ночь.