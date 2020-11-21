Мясников рассказал о смертельной опасности ночных кошмаров

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Ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях вплоть до стенокардии и опухоли головного мозга. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

В своей передаче на телеканале «Россия 1» он привёл в пример историю одного из пациентов, который ни на что не жаловался. Единственное, что его беспокоило — неприятные сны по ночам. Причём сюжет был одним и тем же: на мужчину нападали и заживо хоронили. Проснувшись в холодном поту, молодой человек испытывал сильное давление на грудь и повышенное сердцебиение.

После исследований и электрокардиограммы во время сна специалисты обнаружили у пациента выраженные изменения коронарных сосудов сердца. В итоге у него диагностировали тяжёлую форму стенокардии. Не случись этого, всё могло бы закончиться плохо.

Среди других опасных заболеваний, предвестниками которых служат ночные кошмары, Мясников отметил иммунные и эндокринные заболевания, болезни щитовидной железы, печени, сердца, депрессию и посттравматический синдром.

Кроме того, отметил теледоктор, неприятные сновидения могут быть вызваны антибиотиками, антидепрессантами, препаратами для снижения холестерина, снотворным и некоторыми другими препаратами.

Ранее NEWS.ru писал, что продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности. Как показало исследование американских учёных из Тулейнского университета в Новом Орлеане, риск заболеваний сердца оказался значительно ниже у людей, соблюдающих здоровый режим сна — от семи до восьми часов каждую ночь.