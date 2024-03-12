Телеведущий Александр Мясников, рассуждая о функциях печени в своем Telegram-канале, заявил, что этот орган необходим для выработки холестерина, гормонов, факторов свертываемости крови, синтеза белка и поддержания иммунитета, а также для синтеза витаминов, регулирования уровня глюкозы и выработки тепла. Специалист отметил, что одной из главных функций печени является очищение организма.

Без выработки холестерина печенью отказ от его потребления закончится быстрой смертью. Конечно, чаще наблюдается обратный вариант избыточное потребление холестерина перекрывает нужды организма в нем, и отсюда и идет его дурная слава, — пояснил он.

По словам Мясникова, холестерин крайне важен для организма, поскольку является главным ресурсом для синтеза стероидных гормонов, в том числе половых гормонов и гормонов стресса. Кроме того, печень — основное место выработки факторов свертывания крови, а кровоточивость считается первым признаком недостаточности печени.

Также Мясников уточнил, что в печени происходит синтез альбумина, из которого производятся множество необходимых веществ, включая антитела и белки системы комплимента, и синтез витаминов. Также печень необходима для регулирования уровня глюкозы и является главным местом, где производится тепло организма.

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