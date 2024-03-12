Ученые назвали неожиданные последствия сладких завтраков Plos One: сладкое на завтрак делает человека менее привлекательным

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Сладкая и мучная пища на завтрак снижает привлекательность человека, заявляет международный научный журнал Plos One со ссылкой на исследование французских ученых. При этом, как подчеркнули специалисты, такой эффект наступает вне зависимости от веса человека.

В статье отмечается, что в исследовании приняли участие 104 добровольца, их разделили на две группы — утренний рацион первой состоял из продуктов с высоким гликемическим индексом, а завтрак второй группы был с низким гликемическим индексом. В течение наблюдений через несколько часов после завтрака делались фото испытуемых, после чего эти снимки показывали представителям противоположного пола. Оказалось, что привлекательность участников из первой группы оказалась ниже. По предположению ученых, регулярное употребление рафинированных углеводов ведет к ускоренному старению организма, в частности лица, а также к ожирению, сахарному диабету II типа, депрессии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее диетолог Кристина Войт заявила, что лучшими продуктами с высоким уровнем усвоения белка считаются куриное мясо, яйца, креветки и кальмары. По ее словам, эти продукты можно включить в список, «вставить его в рамку» и повесить на холодильник.