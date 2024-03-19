Мясников назвал самые опасные лекарства для печени Мясников: самым ядовитым лекарством для печени считается парацетамол

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В мире самым ядовитым для печени лекарственным средством признан жаропонижающий парацетамол, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. По словам специалиста, второе место в списке наиболее вредных препаратов для органа занимает популярный антибиотик амоксиклав.

Первые место по миру занимает популярнейшее жаропонижающее парацетомол, второе — не менее популярный антибиотик амоксиклав (аугментин). Вообще антибиотики и противосудорожные препараты вызывают вместе более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени, — уточнил он.

Ранее Александр Мясников заявил, что печень является крайне важным органом для организма, а о многих его жизненно необходимых функциях знают далеко не все. Телеведущий подчеркнул, что этот орган необходим для выработки холестерина, гормонов, факторов свертываемости крови, синтеза белка и поддержания иммунитета, а также для синтеза витаминов, регулирования уровня глюкозы и выработки тепла.

До этого педиатр Татьяна Заносова предупредила, что игнорирование лечения ветрянки может привести к серьезным осложнениям, таким как гепатит и пневмония. По ее словам, что в списке последствий наиболее серьезными также считаются бактериальные инфекции кожи и мягких тканей и синдром Рея, выражающийся в быстро прогрессирующей и смертельно опасной энцефалопатии, сочетающейся с поражением печени.