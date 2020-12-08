Уже не стыдно: российские мужчины массово ложатся на пластические операции

Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Эта фраза теряет актуальность с каждым годом. Пластические хирурги отмечают тенденцию — всё больше представителей сильного пола приходят, чтобы улучшить свою внешность. Мужчины среднего возраста просят сделать подтяжку лица и улучшить форму век. Более молодые — убрать жировые отложения в области живота. Почему российские мужчины стали следить за собой и как на это влияют женщины, NEWS.ru спросил экспертов.

Российские мужчины после 45 лет всё чаще обращаются за помощью к пластическим хирургам. За последние пять лет число таких пациентов выросло в три раза, сообщила в беседе с NEWS.ru управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник. Если в 2015 году здесь оперировали в среднем 10 мужчин в месяц, то сейчас — уже 30.

Чаще всего представители сильного пола делают ринопластику (исправление деформаций носа). Потребность в этом возникает либо после травмы, либо из-за врождённых особенностей. Часто пациенты испытывают физический дискомфорт, например, проблемы с дыханием, поэтому решаются лечь под нож хирурга. По словам Дельник, число таких операций остаётся неизменным уже много лет.

На втором месте — операции по омоложению. За последние пять лет таких манипуляций стало минимум в два раза больше. Они находятся на втором месте, сообщила управляющий директор Института пластической хирургии. Она перечислила основные виды подобных вмешательств — эндоскопический лифтинг, круговая подтяжка лица, блефаропластика (коррекция кожи вокруг глаз). Запросы на последний вид операций увеличились в три раза за последние пять лет.

Молодые мужчины больше не хотят мириться с лопоухостью, отметила ещё одну тенденцию Ксения Дельник. Среди парней до 25 лет в последние годы обрела популярность отопластика. Это операции по исправлению ушных раковин.

За последние лет пять мужчины всё больше и больше стали следить за собой. Я говорю об абсолютно гетеросексуальных мужчинах. Они хотят более свежо выглядеть и уже не руководствуются принципом, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Ксения Дельник управляющий директор Института пластической хирургии в Москве управляющий директор Института пластической хирургии в Москве

Многие мужчины решаются лечь под скальпель под влиянием своих девушек и жён, сообщила Дельник. Пациенты рассуждают так: вторая половина сделала операцию, она прошла успешно, значит, и я не умру.

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За последние годы в несколько раз повысилась обращаемость мужчин, подтвердил тенденцию пластический хирург Тимур Нугаев. Чаще всего пациенты делают манипуляции по омоложению лица и избавлению от лишнего веса. Популярностью пользуется подтяжка лица, лба, ринопластика и блефаропластика. Также мужчины просят убрать лишние жировые отложения в области живота, боков и спины, прибегая к липосакции.

Врач перечислил профессии, представители которых чаще других ложатся под нож хирурга. Это творческие специальности, фитнес-инструкторы, модели, чиновники, бизнесмены. Они имеют доход выше среднего и часто общаются с людьми.

Раньше мужчины считали, что пластическая хирургия — это сугубо женское направление медицины. На Западе же это давно не так. Там мужчины часто улучшают внешность с помощью пластической хирургии. Такая тенденция постепенно доходит и до России. Тумур Нугаев пластический хирург пластический хирург

Мужчинам не меньше, чем женщинам, свойственен страх старения и смерти. Способов борьбы с ним множество. Если раньше представители сильного пола женились на молодых или находили юных любовниц, то сейчас они стремятся омолодиться сами, NEWS.ru высказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Мужчины делают операции, ходят в спортзал, посещают косметолога. Значение внешности для мужчин в современном мире повышается год от года. У ухоженного представителя сильного пола больше шансов построить успешную карьеру и удачно жениться.