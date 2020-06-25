Мурашко оценил снижение уровня смертности в России в 2019 году

https://static.news.ru/photo/77a9415c-b789-11ea-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: duma.gov.ru

Показатель смертности в 2019 году снизился на 1,6% в годовом выражении и составил 12,3 случая на 1000 населения. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговой коллегии ведомства.

Существенно повлияло на увеличение продолжительности жизни снижение младенческой смертности на 3,9% по сравнению с 2018 годом, отметил Мурашко. В 2019 году было зафиксировано 4,9 таких случая на 1000 родившихся живыми, отмечает RNS.

При этом смертность трудоспособного населения всё ещё остаётся очень высокой, подчеркнул министр, несмотря на снижение на 3,2%. В годовом выражении это 467 случаев на 100 тысяч населения трудоспособного возраста.

Также Мурашко отметил, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, (снижение на 1,6%) туберкулёза (на 13%) и новообразований (на 0,74%). Смертность от ДТП в минувшем году также сократилась — на 4,7%.

При этом за первые два месяца 2020 года скончались 307,3 тысячи человек, а на свет появилось только 227,2 тысячи малышей. Естественная убыль населения составила 80,1 тысячи человек. Это почти три с половиной условных россиянина на каждую тысячу.

Вместе с тем в абсолютных цифрах естественная убыль не намного, но замедлилась. За первые два месяца прошлого года она составила 81,9 тысячи человек. Такое снижение произошло несмотря на сокращение рождаемости, так как число умерших сократилось ещё сильнее, писал NEWS.ru.