Москвичей начнут прививать от гриппа и ОРВИ с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/a7879756-df8a-11ea-a417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация от гриппа и ОРВИ стартует в Москве с 1 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2019 году было привито порядка семи миллионов жителей Москвы. По мнению градоначальника, это предотвратило высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ весной, когда началась пандемия коронавируса.

В этом году этот объём как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что всё равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начнём это с 1 сентября, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что ситуация с COVID-19 стабильная, несмотря на активную жизнь столицы, большое количество гостей из регионов. При этом он предупредил, что расслабляться рано и необходимо продолжать соблюдать рекомендации врачей.

Ранее NEWS.ru писал, что Собянин предупредил о росте числа случаев заболевания ОРВИ, гриппом и пневмонией в столице. Он выразил обеспокоенность возможным наложением «двух инфекционных процессов», имея в виду сохраняющуюся в Москве угрозу распространения коронавируса на фоне роста заболеваемости другими инфекциями.