Медики заявили, что нашли главного виновника воспаления кишечника

https://static.news.ru/photo/e10094e8-eadd-11ea-9d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) страдают от 6 млн до 8 млн человек по всему миру. Подобные недуги могут сопровождаться болевыми ощущениями, хроническими расстройствами, частые и «срочные» акты дефекации, стул с кровью и снижение веса.

Новое исследование показывает, что повреждённые клетки иммунной системы — Т-киллеры — могут стать главной причиной возникновения подобных проблем со здоровьем. Итоги работы могут стать новым объектом для исследований в сфере разработки лекарств от ВЗК, пишет портал ScienceAlert.

Двумя самыми распространёнными ВЗК являются язвенный колит, поражающий чаще всего толстую кишку, и болезнь Крона, затрагивающая иногда весь пищеварительный тракт. Специалисты полагают, что ВЗК запускается, когда сверхактивный иммунитет начинает атаковать безвредные бактерии в кишечнике. При наличии множества методов лечения ВЗК, для почти 75% подобных пациентов не существует эффективного и долгосрочного лечения, что может привести к осложнениям.

Как ранее сообщал NEWS.ru, специалисты бостонского госпиталя Brigham & Women’s заявили, что органы пожилых доноров, которые не подходят для пересадки, можно омолодить. Для этого медики предложили использовать медицинские препараты, предназначенные для удаления повреждённых или выработавших свой ресурс клеток.

Благодаря такому подходу можно значительно увеличить количество органов, которые необходимы пациентам с различными тяжёлыми недугами.