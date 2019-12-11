https://static.news.ru/photo/b8ec055c-1c28-11ea-836d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики дали рекомендации тем, кто страдает от повышенного артериального давления. Чтобы привести его к нормальным значениям, нужно включить в рацион определённые продукты, которые позволят избежать гипертонии и улучшат состояние кровообращения в целом.

Как сообщает « Профиль », страдающим от высокого давления нужно обязательно есть чернику. 200 граммов этой ягоды в день могут снизить давление сразу на несколько единиц, тем самым снижая риск сердечного приступа или инсульта. Эффект от её употребления схож с использованием лекарств, снижающих кровяное давление, и сохраняется в течение целого месяца.

Кроме того, гипертоникам полезно включить в рацион семена подсолнечника. Они содержат магний, который позволяет нормализовать уровень артериального давления, и не даёт сосудам сужаться. Ещё одним эффективным продуктов является грецкий орех. Он благотворно влияет на уровень холестерина, который создаёт дополнительную угрозу для развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врачи нашли способ повысить эффективность лекарств от гипертонии. Согласно новым исследованиям, их лучше всего принимать на ночь. Вопреки традиционным рекомендациям, вечернее время является более предпочтительным, поскольку снижается риск возникновения сердечных приступов и инсультов, писал NEWS.ru.