Мантуров спрогнозировал увеличение производства вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/23c97f3c-e535-11ea-a200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал производство двух миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц к концу 2020 года. По его словам, к производству должны подключиться три предприятия — «Биннофарм», «Р-фарм» и «Генериум».

На сегодняшний день ситуация выглядит иначе. Мощности позволяют производить около 30 тысяч вакцин. Однако с учётом вышеуказанных предприятий число доз будет постепенно увеличиваться. Также Мантуров добавил, что основной задачей ведомства на сегодняшний день является обеспечение внутреннего спроса, сообщает РИА Новости.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. На данный момент выпущена первая партия препарата, но в гражданский оборот вакцина может поступить только спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований.

Как ранее писал NEWS.ru, Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины «Спутник V» для третьей фазы испытаний препарата, сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард.