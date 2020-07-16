Малышева рассказала об эффективной диете

https://static.news.ru/photo/83680a1a-f55f-11e9-9ff7-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что самый надёжный способ сбросить лишние килограммы заключается в соблюдении режима питания с ограничением употребления некоторых продуктов. По её словам, под данный вид ограничений в питании подходят диеты с белковой и углеводной пищей, однако они сложны и неприятны.

Идеальной оказалась так называемая средиземноморская диета, которая подразумевает большое разнообразие продуктов, включая овощи, растительное масло, и, самое главное, она включает в себя 1,2 кг зелени в день, — цитирует теледоктора URA.RU.

Малышева добавила, что данная диета подходит для любого человека, поскольку не устанавливает ограничений и легко соблюдается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что здоровое питание помогает замедлить процесс накопления излишков холестерина в сосудах, а очистить их можно с помощью простых и доступных продуктов: бобовых культур, овощей и даже яиц. Излишки холестерина могут проникать во внутренний слой кровеносных сосудов, образуя со временем бляшки, а бороться с ними можно с помощью овсяной каши.