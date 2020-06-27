Малышева рассказала, что спасло жизнь её матери, переболевшей COVID-19

https://static.news.ru/photo/b4866f26-b966-11ea-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что помогло её 87-летней матери с хроническими заболеваниями побороть коронавирусную инфекцию. По её словам, важную роль сыграли антикоагулянты.

У неё тяжёлая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, постоянная форма мерцательной аритмии. У мамы стоит кардиостимулятор, три стенда в сердечных артериях, — перечислила Малышева.

Она обратила внимание, что её мать постоянно принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь. Как заявила Малышева, именно они «спасают жизни при коронавирусе».

Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон, — считает Малышева.

Галина Александровна провела больше месяца в больнице, из них две недели в реанимации.По словам самой женщины, победить болезнь ей помогло «желание жить».

Считается, что коронавирус нового типа наиболее опасен для пожилых людей. В Европейском регионе более 95% летальных исходов от COVID-19 зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. Однако случаются и счастливые исключения.

Так, оперный певец Пласидо Доминго поборол болезнь в возрасте 79 лет. В Великобритании врачи заявили о выписке 99-летнего Джека Боудена, излечившегося от коронавируса. Кстати, в годы Второй мировой войны он работал в военном британском госпитале, разрабатывающем пенициллин. Также в итальянском городе Римини выздоровел 101-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

Ранее NEWS.ru рассказывал о 107-летней гражданке Турции Хавахан Карадениз, которая полностью излечилась от коронавируса. По мнению врачей, справиться с недугом женщине помогла сильная иммунная система. За всю свою жизнь она не переносила операций, у неё отличная память.