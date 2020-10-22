Переживают за карьеру: зачем врачи назначают антибиотики больным COVID-19

Проблему роста устойчивости бактериальных инфекций к большинству современных антибактериальных препаратов учёные называют одним из главных вызовов XXI века. Это приводит к тому, что по всему миру фиксируется большое количество затяжных болезней и смертей. В основном это связано с тем, что такие лекарства принимают в хаотичном порядке и без необходимости. С началом пандемии COVID-19 российские врачи массово назначают антибиотики больным коронавирусной инфекцией. NEWS.ru выяснил у экспертов целесообразность такой терапии.

Жительница города Барнаул в Алтайском крае Анна Перевощикова почувствовала себя плохо. Симптомы недомогания указывали на коронавирус. Девушка попыталась вызвать врача на дом, но не смогла: в городской больнице № 3 ответили, что из-за сильной загруженности учреждения визита медика придётся ждать долго. Участковый врач сама позвонила Анне через некоторое время. Только выслушав информацию о симптомах, она рекомендовала курс из двух антибиотиков — «Азитромицин» и «Левофлоксацин». Найти лекарства удалось с трудом. Выяснилось, что подобную терапию назначили не одной Анне, а чуть ли не половине города. Препараты раскупили очень быстро. Опросив знакомых, девушка поняла, что комбинацию из двух антибиотиков прописывают всем подряд вне зависимости от формы течения инфекции.

Диагностику по телефону прошёл также Павел — житель посёлка Промышленная Кемеровской области. После контакта с больным COVID-19 у него поднялась температура и начался кашель. Врач-терапевт из больницы РЖД, к которой он прикреплён, также назначила один из антибиотиков, который рекомендовали использовать Анне. При этом доктор не видела ни самого пациента, ни его анализы, ни его снимки. Сданные анализы на COVID-19 загадочным образом потерялись.

Вопреки Минздраву

Лечение коронавирусной инфекции антибиотиком «Азитромицин» прописано во Временных методических рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению нового заболевания. Препарат предписано принимать в сочетании с противомалярийным средством «Гидроксихлорохин» как при лёгком течении заболевания, так и при среднем. Тогда как рекомендации по лечению коронавирусной инфекции «Левофлоксацином» в документе отсутствуют.

Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, ОРДС, сепсиса, — объясняется в документе.

Об употреблении антибиотика с целью профилактики также рассказал в беседе с NEWS.ru профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. Он отметил, что антибактериальные препараты назначают в сочетании с противовирусными, чтобы «исключить присоединение инфекционных осложнений в дальнейшем».

В нашем организме находится до нескольких миллиардов микробных тел. При любом ослаблении иммунитета инфекция начинает себя проявлять. Например, в ротоглотке имеется много бактерий, которые вызывают заболевания органов дыхания. Чтобы патогенная флора не активизировалась, назначают антибиотики. Александр Карабиненко врач-пульмонолог и профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова врач-пульмонолог и профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Антибактериальные препараты назначаются после подтверждения опасности вторичной инфекции и при среднем или тяжёлом течении заболевания, добавил врач. По телефону, на основании устного описания симптомов такие препараты не прописываются, отметил он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сами по себе антибиотики «почти не обладают профилактическим эффектом». Поэтому невозможно предотвратить, например, пневмонию, назначив антибактериальный препарат заранее, не согласился с коллегой в беседе с NEWS.ru врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Василий Штабницкий. Поэтому такие лекарства больным СOVID-19 следует выписывать только после подтверждения сопутствующего диагноза. Врач также обратил внимание на необходимость грамотного сочетания антибактериальных средств. Так, «Азитромицин» и «Левофлоксацин» при совместном приёме вызывают серьёзные побочные эффекты.

На всякий случай

Массовое назначение антибиотиков больным коронавирусом врач связал со стремлением медиков перестраховаться и переживаниями за собственную карьеру. Часто больной без установленного диагноза не может попасть в больницу и обследоваться из-за загруженности учреждений и персонала. Если у него возникнут бактериальные осложнения, ответственность будет нести врач.

У нас очень развито уголовное преследование врачей. По поводу, без повода. Врачу проще назначить антибиотик и таким образом прикрыть себя от всех проблем, чем потом ходить по судам. Василий Штабницкий врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук

«Недопустимым» назвал назначение антибиотиков без строгих медицинских показаний и с целью профилактики российский учёный, доктор биологических наук, профессор Андрей Козлов. По его словам, употребление этих препаратов всеми подряд будет «только стимулировать антибиотикорезистентность».

Если у человека нет бактериальной инфекции и он пьёт антибиотики, то микробы, которые живут в нас, станут устойчивыми к ним, возникнет антибиотикорезистентность. Это значит, что в случае появления реальной бактериальной инфекции в будущем этот антибиотик уже не поможет. Придётся использовать другие препараты, и не факт, что реальная замена найдётся. Это будет существенно затруднять лечение будущих инфекций. Андрей Козлов советский и российский учёный, доктор биологических наук, профессор советский и российский учёный, доктор биологических наук, профессор

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения единственным препаратом с доказанной эффективностью против COVID-19 считает «Дексаметазон». Его можно купить и в России, но помогает он только при тяжёлом течении болезни. Лёгкие формы врачи рекомендуют лечить симптоматически.