Комаровский назвал последствия для организма после приёма антибиотиков

https://static.news.ru/photo/76c1d5fc-c336-11ea-ad51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, с какими последствиями могут столкнуться люди после употребления антибиотиков.

Он сообщил, что врачи прописывают антибиотики, иногда даже чтобы перестраховаться, а затем у пациента начинаются бактериальные осложнения. По словам врача, иногда антибиотик может разрушить группу бактерий, которая мешала размножаться другим бактериям, и те спокойно начинают размножаться.

Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а увеличивает, в разы увеличивает количество бактериальных осложнений. Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят. Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление лёгких, то скажут: «Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление лёгких», — привели слова Евгения Комаровского в РИА Новости.

Врач добавил, что информация о том, что нужно вкалывать антибиотик для лучшего усвоения — это миф, так как антибиотики хорошо всасываются ЖКТ.

Ранее NEWS.ru писал, что Евгений Комаровский заявил, что улучшить зрение с помощью черники практически невозможно. По его словам, рекламируемые препараты с этой ягодой не являются лекарством, а на зрение оказывают положительное воздействие хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда.