Кардиолог рассказал, как защититься от заболеваний сердца

Чтобы сердечно-сосудистая система была в норме, необходимо поддерживать здоровый вес и правильно питаться, рассказал в интервью турецкому изданию Türkiye специалист в области кардиологии, доктор Ахмет Карабулут. По его словам, в рацион следует включить красный и чёрный виноград, хурму, гранат, а также сардину.

Специалист считает, что красный или чёрный виноград повышает здоровье сосудов, а красный виноград является сильным антиоксидантом — он разжижает кровь, снижает воспаление, регулирует уровень холестерина и снижает артериальное давление. Таким образом, он поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и снижает риск сердечного приступа или сердечной недостаточности. При этом врач отметил, что из-за высокого содержания сахара лучше ограничиться одной гроздью винограда в день.

Кроме того, Карабулут добавил, что защитить здоровье сердца и сосудов поможет гранат. Его плоды уменьшают уровень «плохого» холестерина и повышают уровень «хорошего» холестерина, защищают сосуды, замедляют развитие атеросклероза и улучшают показатели артериального давления. В сутки рекомендуется съедать один плод или выпивать стакан гранатового сока.

Как подчеркнул доктор, антиоксидантами богата трабзонская хурма. Плоды содержат полифенолы, а также витамины и минералы — фосфор, кальций, железо, калий и магний. Хурма помогает бороться с атеросклерозом, регулирует уровень холестерина и артериальное давление, а также повышает иммунитет.

По словам Карабулута, снизить риск образования тромбов поможет сардина. Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, защищает стенки сосудов, регулирует инсулинорезистентность, увеличивает защитный холестерин, снижая уровень жира в крови. Сардину следует употреблять умеренно, не чаще двух раз в неделю, соблюдать особую осторожность стоит пациентам с подагрой, детям, аллергикам и людям с заболеванием почек.

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