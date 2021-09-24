Кардиолог описала этапы первой помощи при резком падении давления

Кардиолог Наталья Гаврилюк назвала этапы первой помощи человеку, у которого резко упало давление. Гипотония может привести к потемнению в глазах, головокружению, похожей на мигрень болей в одной области головы и пульсирующей в висках, сообщает Пятый канал.

Первым проявлением резкого падения давления является бледность, при которой едва розовыми становятся губы, кожные покровы и слизистые. Если человек теряет сознание, следует проверить у него пульс и дыхание, а также начать лёгочно-сердечную реанимацию.

Если же человек в сознании, его нужно согреть и разместить особым способом.

Человека надо положить, поднять ноги выше головы, согреть: такие методы часто приводят к появлению хотя бы сознания, — порекомендовала врач.

Такая поза улучшает кровоснабжение мозга, а согреваться следует горячим чаем. После улучшения состояния больному следует обратиться к врачу. Если же все указанные меры не помогли, надо вызвать скорую.

Также для избежания резких скачков артериального давления медик советует вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя и сигарет, совершать прогулки на свежем воздухе. На состояние здоровья хорошо будут влиять закаливание, здоровый сон и рацион, который богат белками, витаминами и минералами. Гипотоникам показаны соль и специи.

Ранее доктор медицинских наук, замдиректора НМИЦ кардиологии Сергей Терещенко назвал главную ошибку при оказании помощи пострадавшему от инсульта. Это попытка снизить артериальное давление.