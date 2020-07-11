Кардиолог назвал пять признаков развития инфаркта

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Российский кардиолог Никита Ломакин назвал признаки развития сердечной недостаточности.

По словам кардиолога, дисфункция левых камер сердца проявляется в отдышке. Она может указывать на длительное развитие сердечной недостаточности.

Кашель, также может указывать на нарушения. Он может быть симптомом интерстициального отека лёгких, сообщает портал inforeactor.ru.

Кроме того, стоит обратить внимание на изменение цвета кожи пальцев, носогубного треугольника и области вокруг него, а также мочек ушей. Посинение капилляров в этих областях говорит о недостаточном насыщении организма кислородом.

Если человек чувствует учащённый пульс в состоянии покоя, то это также может указывать на проблемы с сердцем.

Ещё один симптом, когда человек набирает вес и при этом нет набора жировой массы.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи назвали четыре проблемы с пищеварением, которые указывают на сердечный приступ. Этими признаками являются: боли в животе, тошнота, рвота и вздутие живота. Отмечается, что чаще всего симптомы в области живота проявляются у женщин при риске инфаркта, у мужчин же обычно боль локализуется в сердце.