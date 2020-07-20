Карантин помог сократить число заражённых коронавирусом в мире

https://static.news.ru/photo/8c526744-c9ab-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карантинные меры и другие ограничения помогли сократить количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в странах мира. К такому выводу пришли британские учёные, проанализировав данные из 149 стран и регионов.

Эксперты сошлись во мнении, что более ранние ограничения на пребывание на месте, такие как закрытие школ и рабочих мест, связаны с ещё большим сокращением числа случаев заражения COVID-19.

Эти результаты могут поддержать политические решения, потому что страны готовятся к введению или отмене мер физического дистанцирования в текущих или будущих эпидемических волнах, — отметил соавтор опубликованного в журнале BMJ исследования Назрул Ислам.

Он и его команда сравнили новые случаи коронавируса до и через 30 дней после введения мер по физическому дистанцированию. В среднем такие меры были приняты через девять дней после первого зарегистрированного случая COVID-19. Однако некоторым странам потребовалось больше времени для реализации мер, включая Таиланд (58 дней), Австралию (51 день), Канаду (46 дней), Шри-Ланку и Великобританию (45 дней). Финляндия и Малайзия выпустили распоряжение о карантине через 42 дня, в то время как Камбоджа, Швеция и Соединённые Штаты сделали это через 40 дней.

Внедрение мер физического дистанцирования было связано с общим снижением уровня COVID-19 примерно на 13%.