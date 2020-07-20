Карантин помог сократить число заражённых коронавирусом в мире

https://static.news.ru/photo/8c526744-c9ab-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Карантинные меры и другие ограничения помогли сократить количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в странах мира. К такому выводу пришли британские учёные, проанализировав данные из 149 стран и регионов.
Эксперты сошлись во мнении, что более ранние ограничения на пребывание на месте, такие как закрытие школ и рабочих мест, связаны с ещё большим сокращением числа случаев заражения COVID-19.
Эти результаты могут поддержать политические решения, потому что страны готовятся к введению или отмене мер физического дистанцирования в текущих или будущих эпидемических волнах, — отметил соавтор опубликованного в журнале BMJ исследования Назрул Ислам.
Он и его команда сравнили новые случаи коронавируса до и через 30 дней после введения мер по физическому дистанцированию. В среднем такие меры были приняты через девять дней после первого зарегистрированного случая COVID-19. Однако некоторым странам потребовалось больше времени для реализации мер, включая Таиланд (58 дней), Австралию (51 день), Канаду (46 дней), Шри-Ланку и Великобританию (45 дней). Финляндия и Малайзия выпустили распоряжение о карантине через 42 дня, в то время как Камбоджа, Швеция и Соединённые Штаты сделали это через 40 дней.
Внедрение мер физического дистанцирования было связано с общим снижением уровня COVID-19 примерно на 13%.
Накануне Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 259 848 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом свидетельствует статистика на сайте ВОЗ. Число погибших от коронавируса за истекшие сутки составило 7360. 17 июля прирост составил 237 743 новых случая инфекции, это также было рекордом, писал NEWS.ru.