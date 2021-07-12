Канцерогены и переедание назвали главными врагами длинной жизни

Канцерогенные и обезжиренные продукты, а также переедание приводят к старению организма и сокращению жизни, такое мнение озвучили врач-геронтолог Юрий Конев и врач-диетолог Дарья Русакова. При этом эксперты отметили, что дольше всех живут люди с небольшим избыточным весом, а средиземноморская диета является самой полезной для человека. Об этом сообщает URA.RU.

Для того, чтобы минимизировать весь вред, нужно меньше есть. С возрастом у людей падает потребность в калоражах, но вот наши привычки в еде остаются. И это всё приводит к лишнему весу. А он неблагоприятно сказывается на работе многих органов. Это негативно сказывается на сердце, — рассказал Конев.

При этом он добавил, что чрезмерная худоба тоже вредит организму, поэтому человек должен найти «золотую середину». Для этого предлагается отказаться от обработанного мяса и колбасы, а также есть обезжиренные продукты. Также рекомендуется исключить жарку в качестве способа приготовления пищи в пользу приготовления на пару или в духовке.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил, что сыпь на коже при COVID-19 может возникнуть из-за микротромбозов. Он отметил, что эта проблема характерна для всех штаммов COVID-19.