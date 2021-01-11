Мясников рассказал, как избавиться от жира на животе

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Для борьбы с жиром на животе важно отказаться от алкоголя и курения. Кроме того, следует заниматься регулярными аэробными нагрузками, посоветовал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, попытки качать пресс в этом случае бесполезны, потому что мышцы так и останутся «под слоем жира».

Он подчеркнул, что жировые отложения является фактором смертельного метаболического синдрома, который ведёт к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Салом залито всё: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность, — отметил Мясников в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников добавил, что избавиться от жировых отложений можно, исключив из рациона не только сладости, но и в целом продукты, содержащие сахар. Теледоктор рассказал, что сахар присутствует не только в привычных лимонадах и соках, но даже в кетчупах и сосисках.

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