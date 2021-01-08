Врач рассказала, на сколько россияне толстеют во время праздников

https://static.news.ru/photo/fcf3c47c-49d8-11eb-ba01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среднем россияне набирают за новогодние праздники 3–4 лишних килограмма. Сбросить их впоследствии бывает труднее всего, сообщила NEWS.ru врач общей практики, диетолог Ирина Добрецова. По данным врача, уменьшить вес большинству удаётся только к июню.

Если человек переел один день, но на следующий он будет придерживаться правильного питания, то организм с этим справится. Увеличения веса не случится. Если же 10 дней есть всё подряд, то вернуть былые формы уже сложно. Нужно соблюдать правильное питание много недель. Ирина Добрецова руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики

Во время новогодних праздников лишний вес «прилипает» сильнее. Ещё одна причина — россияне потребляют не свежие продукты, а со «со вчерашнего застолья», сказала Добрецова. Чтобы вдохнуть в угощения вторую жизнь, их подвергают вторичной обработке — обжаривают или заливают новой порцией майонеза. Это добавляет калорийности.

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