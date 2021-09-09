«Инвалидов станет больше»: врач об идее запретить выписывать БАДы

Предложение запретить врачам выписывать пациентам биологически активные добавки (БАДы) является бессмысленным и связанно с фармацевтическим лобби, рассказал NEWS.ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Спикер подчеркнул, что подобные ограничения приведут к увеличению числа инвалидов.

Медик отметил, что БАДы стали «необходимым компонентом нашей жизни», так как без витаминов, микроэлементов и антиоксидантов человек не может быть здоровым.

Фармкомпаниям не выгодно применение БАДов. У медиков, освоивших применение добавок, пациенты здоровые, не болеют, не принимают лекарства лет до 60-70. А это убытки для аптекарей и фармкомпаний. Это чисто конкурентная борьба. Вместо углубленного изучения использования БАДов, разработки их составляющих для здорового образа жизни, нас пытаются в этом деле ограничить. Давайте сделаем людей инвалидами с детства и потом начнём их таблетками кормить, — заявил Болибок.

Специалист напомнил, что дефицит железа вызывает малокровие, витамина C — снижает иммунитет, витамина D — нарушает рост костей. При этом обычный рацион даже свежих продуктов на 1500 килокалорий не обеспечивает дневную потребность в витаминах и минералах. По его словам, из-за дефицита, например кальция, у человека может развиться ранний остеохондроз, а атеросклероз из-за дефицита антиоксидантов — холестериновые бляшки находят у 25-летних. Болибок уверен, что все люди понимают, что витамины и микроэлементы нужны и проще всего их получить через БАДы.

Там не только микроэлементы, витамины, но и экстракты лекарственных трав. Это дальнейшее развитие традиционной медицины, фитотерапии. Это лечение лекарственными травами. Сейчас не надо аптекарям бегать по полям, собирать травы, сушить их и заваривать. Всё в готовом виде индустрия подготовила и положила в капсулу или таблетку, приди и купи. — отметил медик.

Болибок обратил внимание, что БАДы не предназначены для лечения заболеваний, например пневмонии, тяжёлой формы гриппа или язвы желудка, иначе здоровье гражданина окажется под угрозой. Для этого разработаны специальные препараты, но пациента всё равно придётся «долечивать» после острых стадий недуга.

После пневмонии может развиться фиброз лёгких, после язвы может остаться рубец или гастрит, после острого пиелонефрита нужно долечивать почку, иначе орган будет работать с нарушениями. И в этот период, когда нужно поддержать здоровье пациента, БАДы незаменимы, — резюмировал врач.

Накануне зампред комитета Госдумы по финансовому рынку и координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта направил предложение в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой запретить врачам выписывать пациентам БАДы. Также он предложил штрафовать за это докторов на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Своё предложение Гетта аргументировал исследованием ОНФ, которое доказывает, что медики навязывают населению БАДы, хотя их эффективность при лечении болезней не доказана.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавирусной инфекции оказалась для некоторых золотой жилой. В частности, коммерческие медицинские центры заметно нарастили прибыль во время эпидемии — количество обращений россиян к ним увеличилось.