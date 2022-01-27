Иммунолог рассказал о возможности заразиться «омикроном» через посуду

«Омикрон»-штамм коронавируса может оседать на продуктах и оставаться там достаточно долгое время, в особенности на холодных и замороженных товарах, заверил иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что больше опасности представляет кухонная утварь, а при нагревании блюда вирус легко погибает, пишет «Москва 24».

Даже были описаны случаи заражения через подобные контакты. Естественно, здесь речь идёт не о горячих, а о холодных блюдах. Потому что при нагревании вирус легко погибает. Капельки слюны с инфекцией могут осесть не столько на самой еде, сколько на посуде. Например, на краю бокала или ложке, — высказался Болибок.

Он рассказал, что если вирус попадёт в желудок, заражения «омикроном» скорее всего не произойдёт из-за соляной кислоты. Иммунолог подчеркнул, что пациент может заразиться коронавирусом, если инфекция зафиксируется на слизистой рта после использования заражённых приборов.

Ранее учёные назвали восемь противовирусных препаратов, которые прежде использовались медиками при лечении других штаммов коронавируса. Они изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам. В эту группу вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдесивир, фавипиравир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.