Голикова заявила, что Россия могла бы избежать карантина прошлой весной

https://static.news.ru/photo/3f0de248-146e-11eb-8231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия могла бы не вводить жёсткие ограничительные меры, если бы на подготовку к пандемии было как минимум полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Соответствующее заявление было сделано в рамках интервью, опубликованного в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». Оно размещено на сайте РАНХиГС.

Первые предвестники были в конце декабря. Мы понимали, что в Китае что-то появляется и развивается. Другое дело, что до какого-то времени казалось, что эта беда, может быть, всё-таки нас минует, — отметила Голикова, слова которой приводит RNS.

По её словам, ограничения всё равно пришлось бы вводить, однако остановки предприятий на 40-45 дней можно было бы избежать.

Ранее NEWS.ru писал, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине, напротив, стоит устранять существующие недостатки страховой медицины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, бюджетная медицина зависит от федеральных средств. При этом на здравоохранение может тратиться разное количество денег.