Главврач Филатовской больницы Вечорко: Москва прошла пик по «омикрону»

Главный врач столичной клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко в своём Facebook заявил, что пик по заболеваемости «омикрон»-штаммом в Москве уже пройден. По его словам, это стало возможным благодаря готовности системы здравоохранения к распространению штамма.

Как и ожидалось, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном», — отметил он.

Вечорко рассказал, что число госпитализаций с COVID пошло на спад. В частности, в ГКБ № 15 за период с 7 по 14 февраля поступили 1143 человека, что на 382 пациента меньше, чем неделей раньше. Также уменьшилось количество больных, поступающих в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

В то же время, по словам врача, расслабляться не стоит, так как абсолютные значения заболеваемости ещё очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме.

Всего в России за минувшие сутки выявили 180 456 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 10 451 человека, что на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, где может появиться новый суперштамм коронавируса, о котором заговорили в последнее время. По его мнению, это, скорее всего, произойдёт в Китае или странах Южной Азии.