Гинцбург высказался о гибели участника испытаний вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/f3d28a7e-143e-11eb-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Ruark/AP Images for AIDS Healthcare Foundation/ТАСС

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний британской вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca в Бразилии. Он заметил, что если испытания продолжились, то, очевидно, руководители исследования не нашли связи между смертью мужчины и вакциной.

По словам Гинцбурга, если будет обнаружено, что гибель человека стала следствием испытаний, это станет большой проблемой для компании — производителя препарата. Однако пока доказательств нет, искать связь с вакциной не стоит.

А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее стало известно, что один из участников испытаний вакцины против COVID-19 в Бразилии скончался. Причина смерти не раскрывается, также нет данных, получал пациент активный препарат или плацебо. Несмотря на инцидент, тестирования продолжаются.

NEWS.ru сообщал, что Великобритания намерена начать вакцинацию этим препаратом уже к Рождеству. Местные СМИ отмечали, что первыми доступ к препарату получат люди из группы повышенного риска — те, у кого есть заболевания, способные дать осложнения в результате перенесённого коронавируса, а также люди преклонного возраста.