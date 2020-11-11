Гинцбург рассказал о сроках массовой вакцинации

https://static.news.ru/photo/798b8688-2449-11eb-a5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в январе-феврале 2021 года. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцинация по месту жительства, не по производственному принципу, когда не будут спрашивать, врач ты, учитель или инженер, такой момент должен наступить в январе-феврале, — цитирует его ТАСС.

Гинцбург добавил, что к этому времени планируется нарастить производство препарата «Спутник V» до 5–6 млн доз в месяц. По его словам, сейчас от коронавируса прививают врачей и учителей. В следующем году будут прививать всех.

По его словам, пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» могут закончиться в мае или июне 2021 года.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наивысший уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку. По его словам, даже высокий показатель антител не должен давать человеку ложное чувство безопасности. Вакцинирование после болезни в любом случае даст наибольшую защиту. Болибок добавил, что вакцинация нужна и тем, кто переболел COVID-19 в лёгкой форме и особенно в самой тяжёлой.

Как писал NEWS.ru, пик «гонки за вакцинами» от коронавируса ожидается в начале 2021 года.