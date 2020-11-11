Испытания вакцины «Спутник V» закончатся к лету 2021 года

https://static.news.ru/photo/83a1280e-2439-11eb-b305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» могут закончиться в мае или июне 2021 года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба SOLOMON.help.

В полном объёме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае — май-июнь, — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, порядка 45–50 тыс. россиян из групп риска уже вакцинировали, в основном это медики, работающие в «красной зоне». Для всех россиян вакцинация может начаться в январе-феврале 2021 года, когда объём производства «Спутника V» будет достигать 5–6 млн доз в месяц.

Гинцбург добавил, что на эффективность вакцины от коронавируса могут влиять препараты, подавляющие иммунитет, например при хронической онкологии. На фоне подавленной иммунной системы, иммунный ответ вакцины будет существенно ослаблен.

Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что вся вакцина «Спутник V» выкуплена государством, в розницу она не продаётся.

Как писал NEWS.ru, вакцина «Спутник V» по результатам исследований продемонстрировала эффективность на уровне 92%. Предъявленные показатели были получены в результате первого промежуточного анализа данных. С момента первой иммунизации добровольцев до получения указанных сведений прошёл 21 день.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина сообщала, что эффективность препарата «Спутник V» составляет более 90%.