Гейтс предупредил, что вакцина от COVID-19 может быть неэффективной

https://static.news.ru/photo/0aa736a8-b776-11ea-91ca-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил, что в некоторых случаях вакцина от коронавирусной инфекции может быть неэффективна.

Он отметил, что вакцина хорошо себя показала в плане иммунного ответа на вирус, однако она может оказаться неэффективной в вопросе блокировки распространения инфекции.

В первом случае не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции, — привели слова Билла Гейтса в РИА Новости.

Он добавил, что вакцины рассчитаны на блокировку вируса в организме человека, которого привили, а также блокировку передачи вируса.

Кроме того, Билл Гейтс отметил, что иммунитет, который вырабатывается у человека, прошедшего вакцинацию, сохраняется приблизительно на год.

Он также подтвердил, что, скорее всего, вакцину следует ждать в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Как писал NEWS.ru ранее, криминолог Владимир Овчинский рассказал, нужна ли Биллу Гейтсу всеобщая вакцинация и чипирование. Специалист считает, что нет сомнений в желании Билла Гейтса вакцинировать население и контролировать его численность. Однако стоит сомневаться, нужна ли миллиардеру чипизация, если он и так может всех контролировать через операционную систему, основателем которой является.