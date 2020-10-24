Фармацевты нашли противокоронавирусные свойства в лекарстве от гриппа

https://static.news.ru/photo/c9af8dfa-1600-11eb-af77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фармацевты из Подмосковья обнаружили в лекарствах от гриппа действующее вещество, способное бороться с COVID-19.

Специалисты из Химок выяснили, что апротинин, используемый в препаратах от ОРВИ, гриппа и в лекарствах для лечения поджелудочной железы, поможет при профилактике коронавируса. Новый препарат планируют выпускать в виде назального спрея.

Человек будет применять назальный спрей несколько раз в день. Безопасность апротинина давно изучена, — рассказала телеканалу «360» медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова.

По её словам, персонал клиники московского медицинского университета в течение трёх месяцев использовал препарат и не заразился COVID-19, несмотря на работу в «красной зоне» с коронавирусными пациентами.

При этом Якубова предупредила, что не стоит сразу идти в аптеку и покупать лекарства, включающие апротинин. Она отметила, что необходимо масштабное исследование. Оно запланировано на ближайшие месяцы. Ожидается, что препарат появится на рынке уже весной.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19. В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Из пресс-релиза Минздрава следует, что предельные отпускные цены должны быть следующими: «Авифавир» 200 мг, 10 шт. — 1000 рублей, 40 шт. — 4000 рублей, 50 шт. — 5000 рублей; «Арепливир» 200 мг, 40 шт. — 4000 рублей, 100 шт. — 10 000 рублей; «Илсира» 180 мг/мл — 47 531 рубль, писал NEWS.ru.