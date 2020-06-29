Эпидемиолог предупредил о риске заражения коронавирусом во время купания

https://static.news.ru/photo/eff6f0c2-ba28-11ea-9072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал о риске заражения коронавирусной инфекцией во время купания в пресной воде.

По словам эксперта, вирус обнаруживают в кишечнике инфицированных, соответственно, он есть в фекалиях и моче. Поэтому заразиться COVID-19 во время купания можно.

Можно только предположить этот способ. Если это так, то тогда инфекция может передаваться так же, как при гепатите А, при дизентерии или холере. Это болезнь грязных рук, когда возможно заражение таким путём. Поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать, — сообщил радиостанции «Говорит Москва» Бутенко.

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний назвал наиболее опасные с точки зрения угрозы распространения коронавируса места. К ним относятся пространства со скоплением людей, такие, как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры. При этом риск заразиться от контакта с поверхностью или на свежем воздухе в исследовании оценивается как очень низкий.

Также сотрудники центра пришли к выводу, что для заражения необходимо попадание в организм тысячи вирусных частиц. Учёные проанализировали, что при дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200, а когда переносчик кашляет или чихает — 200 миллионов частиц.

В связи с этим специалисты пришли к выводу, что наиболее высок риск заразиться на спортивных аренах или концертах, в кинотеатре, на работе и в школе, заведениях общепита и других закрытых помещениях с большими скоплениями людей.

Также сообщалось, что риск заразиться коронавирусом во время путешествия на самолёте крайне высок. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии Виктор Ларичев. По его словам, при нынешней организации авиаперевозок «это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями».

По данным на 29 июня, российские медики за сутки выявили в стране 6719 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 83 субъектах. Из них 2123 пациента (31,6%) переносят заболевание без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах. За минувшие 24 часа скончались 93 гражданина с COVID-19. Общее количество жертв вспышки коронавируса в РФ составляет 9166. За последние сутки в РФ выздоровели 4343 пациента. Всего в стране число исцелившихся достигло 403 430.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Университет Джона Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803, выписались из больниц 685 164.

На второй строчке Бразилия — 1 344 143 случаев COVID-19, при этом выздоровели 746 018 жителей.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня 2020 года, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдались повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации, писал NEWS.ru.