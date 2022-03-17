Эндокринолог перечислил витамины, которых не хватает каждому россиянину

Фото: unsplash.com

О высоком уровне сахара в крови говорит частое мочеиспускание, затуманенное зрение, головная боль и постоянная усталость, сообщила американский врач-диетолог Сьюзан Келли. Кроме того, симптомами являются чувство голода и онемения, а также потеря веса, передаёт Live 24.

При сильном повышении уровня сахара хрусталик глаза припухает, из-за чего предметы вокруг могут видеться как в тумане. Головные боли могут начаться из-за обезвоживания, которое часто встречается при диабете, — сказала...