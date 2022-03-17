Эндокринолог перечислил витамины, которых не хватает каждому россиянину

Эндокринолог перечислил витамины, которых не хватает каждому россиянинуВрач-эндокринолог Поляков перечислил витамины, которых не хватает каждому россиянину
Врач-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с NEWS.ru перечислил витамины, которые должны быть в рационе каждого россиянина. По словам эксперта, область проживания тоже необходимо учитывать, однако это не значит, что люди, проживающие на юге, не страдают от нехватки витамина D. Он отметил, что у большинства граждан «завал по группе витамина B»
Даже жителям города Сочи нужна адаптация витамина D. Это очень большой миф, по поводу того, что если ты на солнышке жаришься, то с витамином D у тебя всё в порядке. Как показывает практика, даже если ты живешь в Сочи, у тебя наблюдается дефицит витамина D. Это если где-нибудь в Нигерии живешь — там возможно. Угол падения луча солнца в наших широтах фактически не влияет на синтез витамина D. Я не видел ни одного человека на территории РФ с нормальным уровнем витамина D без дотации. Магний повсеместно нужен, витамин D нужен, практически у всех есть завал по группе витамина B. Цинк у многих просевший, хром, ванадий, — объяснил специалист.
Ранее диетолог Елена Соломатина назвала симптомы дефицита магния в организме. По её словам, волосы становятся хуже, кожа начинает провисать, а ногти — ломаться и крошиться. Дефицит магния способствует образованию камней в почках и атеросклеротических бляшек в сосудах, которые, в свою очередь, могут привести к инсульту и инфаркту.