Курение сигарет провоцирует мутации в генах, которые вызывают рак лёгких и полости рта. По последним данным, более 90% случаев злокачественных новообразований данных органов связаны именно с этой пагубной привычкой. Некоторые эксперты полагают, что более безопасной альтернативой традиционному курению является использование предназначенных для этого процесса электронных устройств.

Согласно оценке аналитиков Bloomberg Industries, к 2050 году мировой рынок таких товаров вырастет до $2,3 трлн. Даже бытует мнение, что подобные электронные гаджеты через несколько лет полностью вытеснят обычные сигареты, как когда-то, например, USB-флеш-накопители заменили дискеты.

При этом среди врачей и учёных до сих пор нет единого мнения, являются ли электронные курительные девайсы достойной заменой привычным. Глобальных исследований на этот счёт пока не проводилось, а локальные показывают противоречивые результаты.

Электронные устройства и вейпы являются «хорошим компромиссом сигаретам», сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Евгений Имянитов. Эксперт заявил, что их воздействие на организм ещё изучается, однако «уже сейчас понятно, что последствия не столь негативны, как от обычных сигарет». Канцерогенным эффектом обладают смолы, которые выделяются в результате горения в привычных всем сигаретах. В электронных же они отсутствуют, поэтому эти устройства можно считать менее вредной альтернативой традиционному курению.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть люди, у которых имеется биохимическая недостаточность системы вознаграждения. Они предрасположены к курению или каким-то иным стимуляторам. Такие люди просто так не могут бросить курить, они слишком привязаны к этому процессу. Это хорошо, что появился заменитель без очевидного содержания высоких доз канцерогенов. Это разумный компромисс, который позволяет получать удовольствие от процесса, похожего на курение, не подвергая себя столь явной и очевидной опасности. Евгений Имянитов руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России

Профессор убеждён, что политика безусловного запрета в отношении электронных сигарет — это крайность и «попытка строить жизнь в чёрно-белом формате». Однако Имянитов предупредил, что необходимо продолжать изучение побочных эффектов. Например, есть опасения, что некоторые люди станут приобщаться к вредной привычке с электронных устройств и затем переходить на обычные сигареты.

Оппонентом Евгения Имянитова в этом вопросе выступает главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. В беседе с NEWS.ru она отметила, что в ведомстве сейчас прилагается много усилий, чтобы приравнять электронные сигареты к классическим. По её словам, всё дело в том, что уже отмечались случаи серьёзных заболеваний лёгких у таких курильщиков, к тому же механизм воздействия этих девайсов на организм не ясен, а последствия могут быть непредсказуемыми.

Это моя принципиальная позиция: нельзя использовать электронные сигареты. Особенно как средство отказа от курения обычных сигарет. Для этого нужно посетить «Кабинет отказа от курения» и получить консультацию врача. Бросать эту вредную привычку надо полностью. Оксана Драпкина главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные не раз исследовали влияние на организм электронных сигарет. Так, в 2018 году эксперты из Тихоокеанского государственного медицинского университета Минздрава РФ города Владивостока подвергали крыс воздействию пара из прибора, имитирующего эти устройства. В ходе эксперимента выяснилось, что у части животных отмечалось нарушение сердечного ритма.

При длительной экспозиции (вдыхании. — NEWS.ru) визуализируются расширение альвеол, нарушение их целостности, а также увеличение количества секрета в просвете бронхов <...>, — говорится в исследовании.

Три года назад учёные из ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России сравнили физические возможности людей, которые курят электронные сигареты и обычные.

Эксперты взяли по 12 мужчин из каждой группы и попросили их выполнить физические упражнения. Хорошую реакцию сердца (выражается в увеличении пульса в пределах допустимых значений) на нагрузку показали 41% использующих курительные девайсы, и 33% любителей обычных сигарет. Из чего сделали вывод, что электронные устройства ухудшают работу этого органа в меньшей степени.

Но при этом среди участников эксперимента в обеих группах не было ни одного человека, чей пульс через три минуты вернулся в норму, что свидетельствует о низкой адаптации к физической нагрузке. Следовательно, использование электронных сигарет тоже оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

В сентябре прошлого года Минздрав России инициировал изучение вопроса о том, как альтернативные виды курения могут повлиять на здоровье россиян. Такое поручение главному внештатному специалисту-терапевту министерства дали в ведомстве, сообщил заместитель министра Олег Салагай. Предварительных результатов исследования пока нет.