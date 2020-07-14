Эксперт рассказала, как антитела к COVID-19 передаются ребёнку от матери

https://static.news.ru/photo/f786a8aa-c662-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTOf/blickwinkel/Global Look press

Переболевшая COVID-19 женщина может передать ребёнку антитела к коронавирусу через грудное молоко. Однако их количество не всегда оказывается достаточным для защиты организма малыша.

Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает ТАСС.

Одно из основных преимуществ грудного вскармливания — это поступление в организм ребёнка иммуноглобулинов матери, которые защищают от инфекций. Содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки у маленьких детей не настолько агрессивно, как у взрослых: кислотность существенно ниже, ферментов меньше, поэтому антитела не разрушаются, а попадают в организм малыша, — отметила эксперт.

Руженцова добавила, что ребёнок получает иммунитет, который есть у матери. При этом защиты его организму может не хватить, например, в ситуации, когда он находится в помещении с кашляющими и чихающими больными. Поэтому, считает эксперт, малышей не следует брать с собой в места, где постоянно наблюдается скопление людей — в торговые центры, кафе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии испытаний на людях вакцины от COVID-19. Препарат создала американская биотехнологическая компания Moderna. В ходе клинических испытаний пациенты получили по две дозы потенциальной вакцины, у всех добровольцев выработались антитела.