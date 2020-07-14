Итоги испытаний вакцины от COVID-19 компании Moderna названы успешными

Сильный иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии испытаний на людях вакцины от COVID-19. Препарат создала американская биотехнологическая компания Moderna.
В ходе клинических испытаний пациенты получили по две дозы потенциальной вакцины, у всех добровольцев выработались антитела. Это следует из данных,
Отмечается, что уровни нейтрализующих антител у пациентов в группе с высокой дозой вакцины оказались в несколько раз выше, чем у выздоровевших пациентов с коронавирусом.
Эти данные фазы 1 демонстрируют, что вакцинация mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, и поддерживают выбор 100 мкг в качестве ...оптимальной дозы для исследований на третьем этапе, — отметил представитель Moderna, доктор Тал Закс.
Также отмечается, что вакцина показала свою безопасность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Regeneron Pharmaceuticals получила от Минздрава США контракт в $450 млн на производство экспериментального средства от коронавирусной инфекции. Это «коктейль» REGN-COV2 двойного назначения, который может как предотвращать COVID-19, так и лечить заболевание. Сейчас препарат проходит вторую и третью стадии клинических испытаний.
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