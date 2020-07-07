Минздрав США дал $450 млн фармкомпании Regeneron на «коктейль» от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0acbd676-c0f8-11ea-868d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Regeneron Pharmaceuticals получила от Минздрава США контракт в $450 млн на производство экспериментального средства от коронавирусной инфекции. Это «коктейль» REGN-COV2 двойного назначения, который может как предотвращать COVID-19, так и лечить заболевание.

Сейчас препарат проходит вторую и третью стадии клинических испытаний (на предмет лечения и предотвращения соответственно). Фирма рассчитывает завершить большую часть работ над средством осенью 2020 года. Regeneron в случае успеха рассчитывает поставить от 70 до 300 тысяч доз этого средства для лечения, и от 420 тысяч до 1,3 млн доз для предотвращения инфекции. Федеральное правительство обязалось предоставлять целебный «коктейль» всем американцам бесплатно.

Основой препарата являются антитела к коронавирусу, полученные от мыши и человека. В его состав также включили набор специально отобранных иммуноглобулинов, которые не подавляют друг друга и обезвреживают вирус, сохраняя информацию о нём на случай повторного заражения.

Ранее правительство США выделило $1,6 млрд американской компании Novavax на работу над вакциной от коронавирусной инфекции. Эти средства пойдут на завершение клинических разработок, включая третью фазу с участием добровольцев. Деньги от Белого дома также получили британско-шведская фармкомпания AstraZeneca, американская биотехнологическая компания Moderna и фармацевтическая Johnson & Johnson.

В России, тем временем, для лечения от коронавирусной инфекции продвигается препарат «Авифавир». В ходе испытаний, как заявлялось, его эффективность превысила 80%. В основе этого лекарства — действующее вещество фавипиравир. Это противовирусное средство, которое использовалось с 2014 года в Японии при гриппе.

Как писал NEWS.ru, «Авифавир» сделают бесплатным для граждан РФ в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).