Россиянам напомнили о правилах пробежки на улице осенью

Руководитель школы бега I Love Running в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов в беседе с NEWS.ru рассказал, что для бега осенью есть несколько правил, которыми необходимо руководствоваться, чтобы занятия на открытом воздухе не доставляли дискомфорт.

По словам эксперта, первостепенно необходимо обращать внимание на одежду, в которой спортсмен выходит на улицу. Он пояснил, что не следует ориентироваться на вещи, которые выбрали прохожие. Необходимо помнить, что при интенсивной физической нагрузке тело и так само себя согревает.

Одежда должна «дышать», выводить влагу и не сковывать движения. Поэтому нужно одеваться «слоями». При температуре до 5 градусов достаточно и одного слоя — футболку с длинными рукавами и шорты либо тайтсы. Если температура снижается до 0, предпочтительно надеть два верхних слоя и один нижний. Кроме футболки с длинными рукавами можно использовать ветровку, которая будет защищать от порывов ветра и дождя, — пояснил Гаврилов.

По его словам, немаловажную роль играет разминка, которую в плохих погодных условиях можно сделать и дома. После окончания пробежки вне зависимости от погоды важно сделать статическую заминку — обычную растяжку для того, чтобы избежать травм и ускорить восстановление. Предпочтительно бегать таким образом, чтобы ветер дул в спину.

При длительной пробежке необходимо запастись спортивным питанием, энергетическими гелями, которые восстановят запас сил.

Для того чтобы вам было комфортно бежать, в данном случае можно взять поясную сумку, в которую можно положить несколько гелей и небольшую бутылочку с водой. Рекомендую гибкие бутылки, которые легко примут форму поясной сумки либо поместятся в карман, — уточнил эксперт.

Новичкам посоветовали не бегать по бетонным поверхностям и плитке, чтобы уменьшить ударную нагрузку на связки, которые ещё не адаптировались к регулярным тренировкам. В таких ситуациях идеальным будет стадион с резиновым покрытием, грунтовая трасса в парке или бег в лесу по тропинке. Таким образом, покрытие позволит почувствовать удовольствие от каждого касания ноги с поверхностью, и пробежка доставит радость.

Тем, кто только начинает свой беговой путь, очень важно заложить базу — определить свои пульсовые зоны, тренироваться по плану, который предусматривает равномерную нагрузку и адаптацию организма к последующим беговым целям, — заключил Гаврилов.

Ранее стало известно, что более трети россиян регулярно выходят на пробежки. Основная мотивация для бегающих россиян — это здоровье. Так заявили 72% респондентов. Многие выходят на пробежки в качестве борьбы с лишним весом, а также некоторые воспринимают бег как способ отвлечься и расслабиться (23% опрошенных), кто-то ищет в этом преодоление себя (17%), общение в приятной компании (5%) или элемент конкуренции (2%).