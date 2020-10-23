Эксперт рассказал, как и чем обрабатывать телефон от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f96e0768-15a8-11eb-bce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телефон нужно обрабатывать несколько раз в день в целях профилактики заражения коронавирусом. И делать это надо спиртовыми салфетками или санитайзерами, а не перекисью.

Салфетки телефону не повредят, протереть гаджет можно простой салфеткой, нанеся на неё санитайзер, разъясняет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Перекись водорода для обработки телефона не подходит, она не является дезинфицирующим средством, поэтому её применение бесполезно, — приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам медика, мобильный телефон — это такой предмет, который человек носит с собой всё время, оставляет в самых разных местах и нередко даёт другим, поэтому на нём могут оставаться возбудители самых различных инфекций, включая коронавирус. Так что обработка телефона — это даже не проблема сегодняшнего дня. Протирать его надо всегда.

Лебедев посоветовал обрабатывать телефон несколько раз в день, особенно после рабочего дня.

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