Доктор заявил, что приём антибиотиков при COVID-19 может быть небезопасен

https://static.news.ru/photo/21ae7888-103c-11eb-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа многие начали принимать антибиотики без назначения. Это небезопасно, так как организм может привыкнуть к препаратам, считает аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По словам доктора, после приёма антибиотиков без назначения могут последовать неизвестные побочные явления. Кроме того, указанные действия чреваты тем, что мир может ждать высокая резистентность к препаратам. Как подчеркнул Бессмертный, в течение пары лет человечество бесконтрольным приёмом лекарств способно вырастить патогенную флору, в результате чего проблемой может стать даже лечение обычной пневмонии.

Принимать противовирусные лекарства в качестве профилактики также не стоит. Большинство из них имеет низкую эффективность и множество побочных эффектов, — цитирует Бессмертного радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, одновременно заразиться коронавирусом и гриппом практически невозможно. Об этом заявил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, врачам придётся, как и раньше, иметь дело с моноинфекциями — «либо одно, либо другое». При этом Альтштейн считает, что для снижения риска заражения следует строго следовать санитарным правилам, к которым относятся соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок.