Доктор сообщила о симптомах редкой болезни у детей

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Врач-нефролог Теа Маргиева на Всероссийской конференции «Орфаника» рассказала о симптомах редкой, орфанной болезни у детей. По словам доктора, немедленно вести ребёнка к педиатру нужно в случае обнаружения у него выраженной слабости, нежелания заниматься физической активностью, боли в мышцах, нарушения походки и судорог.

По словам Маргиевой, родители часто замечают, что у их дети отличаются выраженной слабостью. Также для малыша могут быть невозможны физические нагрузки. Доктор сказала, что взрослые часто сравнивают своего ребёнка с другими. Отмечают, что он быстро устаёт, а если малыш грудной — часто не садится. Как сообщила нефролог, у нездоровых детей наблюдаются боли в суставах. А после деформации костей у ребёнка могут развиться нарушения походки.

Также Маргиева в рамках выступления на конференции обратилась к своим коллегам.

Если мы видим у пациента детского возраста костные изменения, задержку роста и развития, недостаточную прибавку в массе, раннее выпадение зубов, то необходимо незамедлительно замерить активность щёлочной фосфатазы, чтобы исключить гипофосфатазию, — цитирует врача РИА Новости.

Гипофостазия — это редкая болезнь, которая проявляется в виде нарушения минерализации костей скелета и зубов и системных осложнений. Врач, заподозривший у ребёнка это заболевание, должен немедленно отправить кровь для анализов с целью подтверждения или опровержения диагноза.

Как ранее передавал NEWS.ru, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому нельзя носить джинсы с высокой талией.

Врач пояснила, что высокая талия может давить на живот и негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).