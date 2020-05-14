Доктор рассказал, как правильно носить и утилизировать медицинские маски

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После использования многоразовой медицинской маски в период пандемии коронавируса необходимо проработать тканевое средство антисептиком и постирать в тёплой воде, рассказал врач Тимур Пестерев.

По его словам, без проработки и стирки средство индивидуальной защиты может сохранить COVID-19 в своей структуре. Как отметил Пестерев, многоразовая маска при условии соблюдения правил дезинфекции не уступает в эффективности одноразовой. Также доктор не видит смысла в замене этого изделия на платки или салфетки. Врач подчеркнул, что подобные альтернативные методы защиты неэффективны, так как плохо прилегают к лицу и не могут препятствовать попаданию вируса в слизистую.

Пестерев отметил, что при надевании маски важно не путать верх и низ, а какой стороной она будет обращена к коже — непринципиально. Проволока должна плотно прилегать к контору носа, её следует прижать после надевания.

Снимать маску, исходя из совета врача, нужно после перчаток. Это надо делать, не касаясь загрязнённых поверхностей. После этого следует помыть руки, снять маску, касаясь исключительно резинок, утилизировать её. Затем требуется помыть руки и лицо.

Также доктор сообщил, как правильно утилизировать использованные средства защиты.

Берёте ведерко, насыпаете, наливаете хлорсодержащие вещества или раствор антисептика необходимой концентрации. Когда сутки это всё отмокло, можно положить их в отдельный пакет и утилизировать как обычный бытовой мусор, — цитирует Пестерева телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, главврач столичной городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что перчатки, в отличие от медицинских масок, не помогают снизить распространение коронавирусной инфекции.