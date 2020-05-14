Доктор Мясников раскритиковал обязательное ношение перчаток

https://static.news.ru/photo/8813eade-959b-11ea-9244-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru/

Главврач столичной городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что перчатки, в отличие от медицинских масок, не помогают снизить распространение коронавирусной инфекции.

Более бессмысленного действия я не вижу. Перчатки имеет смысл надевать только в одном случае — если ты их непрерывно меняешь. Потрогал — поменял. Поздоровался — поменял. До чего-то дотронулся — поменял. Потому что руки вы моете, тогда перчатки точно так же надо мыть, — привели слова Александра Мясникова на портале KP.RU.

Он рассказал, что снизить риск передачи вируса помогает мытьё рук и ношение медицинских масок. Врач отметил, что маски могут особенно помочь, когда человек заражён коронавирусом в бессимптомной форме.

Какая разница, вы получаете все вирусы и бактерии, не только коронавирус, с руки или с перчатки. Если вы надели перчатки и три часа в них ходите, вы нанесёте себе только вред. Либо менять, либо не валять дурака и просто мыть руки, — подчеркнул Александр Мясников.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Мясников раскритиковал сторонников теорий заговора и сообщений о «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на выявление коронавируса.Он также отметил, что коронавирус очень избирателен. Одни люди при постоянном контакте с заболевшими COVID-19 не заражаются, а другие, соблюдая все меры безопасности, находясь на самоизоляции, всё равно «подхватывают» коронавирус.