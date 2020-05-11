Доктор Мясников обратил внимание на избирательность коронавируса

https://static.news.ru/photo/202b5094-9373-11ea-a7a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Доктор Мясников/vk.com

Врач Александр Мясников рассказал о «странностях» в поведении возбудителя COVID-19. Он отметил, что некоторые люди постоянно контактируют с носителями вируса и при этом остаются «чистыми». Другие же соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но всё равно заражаются.

По его словам, географически коронавирус также ведет себя «странно». В пример он привёл США, где в «штате пенсионеров» Флориде относительно благополучная обстановка, на фоне более миллиона заразившихся в целом.

Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг нет. Западная Германия — одна картина, Восточная — другая. Создаётся впечатление, что мы чего-то не знаем. Генетика? Микробиом? Что? — рассуждает врач в своём Telegram-канале

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,1 млн человек по всему миру, более 282 тысяч скончались. В России зарегистрировано 221 344 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

По словам академика РАН, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликса Ершова, ситуация с коронавирусом в России развивается по особому сценарию: она отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью. Причиной этого Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб, писал NEWS.ru.