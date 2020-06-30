Доктор Мясников раскрыл способ предотвратить развитие рака

https://static.news.ru/photo/e0ffffdc-bae6-11ea-a2d7-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Некоторые виды рака, например, шейки матки, возникают из-за вируса папилломы человека. Однако заражение этой инфекцией можно предотвратить благодаря своевременно сделанной прививке. Об этом заявил врач Александр Мясников.

По словам специалиста, вирус папилломы человека является причиной рака шейки матки в ста процентах случаев.

Чтобы вирус вызвал рак, должно пройти около десяти лет. Обычно у здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус сбрасывается через один-два года, — рассказал медик в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что люди с вирусом должны проходить регулярное тестирование, потому что ежегодно от рака шейки матки умирают 250 тысяч женщин. Это происходит, несмотря на то, что есть прививка от основного возбудителя.

Мясников подчеркнул, что сокращение числа женщин с ВПЧ приводит к тому, что мужчины реже болеют некоторыми видами онкологических заболеваний.

Ранее учёные из Университета королевы Марии в Лондоне провели исследование, в ходе которого выявили единый тест, способный определить опасные случаи предраковых заболеваний у женщин. Речь идёт о дисплазии шейки матки, которая может перерасти в онкологию и потребовать хирургического вмешательства.

В Великобритании большинству женщин с этим заболеванием рекомендуют незамедлительную операцию, однако процедура может привести к выкидышам и преждевременным родам во время будущей беременности. Эксперты попытались найти альтернативный путь для пациенток.

Согласно результатам исследования, выявить возможность перехода дисплазии из умеренной в тяжёлую стадию позволяет тест метилирования ДНК S5. Это было установлено в ходе работы со 149 женщинами из Финляндии в возрасте около 26 лет, у которых было диагностировано заболевание.

Учёные надеются, что их открытие позволит снизить количество хирургических вмешательств. Тест даст пациенткам больше шансов на нормальную беременность в будущем.

В настоящее время процедура находится на стадии разработки. В случае полного успеха она станет доступна в Азии уже в 2020 году, писал NEWS.ru.